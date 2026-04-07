Просыпаетесь в поту? Врач предупредил: это может быть опасная заразная болезнь

Ночная потливость у людей старше 40 лет может быть признаком серьезной и заразной инфекции, пишет Daily Star. Британский врач Джеймс Уильямс предупреждает: этот симптом не всегда безобиден.

Одной из возможных причин является туберкулез — бактериальная инфекция, передающаяся по воздуху. По данным ВОЗ, болезнь остается одной из самых смертоносных, а в 2024 году ею заболели 10,7 млн человек.

«Без лечения один человек может заразить до 10–15 других в год», — отмечают эксперты. Помимо ночной потливости, симптомами могут быть кашель, боль в груди, усталость и температура.

При этом врачи подчеркивают, что ночные поты могут быть связаны и с другими причинами — от менопаузы до гормональных нарушений и даже рака.

Специалисты советуют не игнорировать симптом: «Если потливость повторяется регулярно, важно обратиться к врачу и пройти обследование».

Раннее выявление помогает вовремя начать лечение и избежать тяжелых последствий.