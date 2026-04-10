Радиоактивный секрет Гудзона: миллионы галлонов отравленной воды десятилетиями сливали в реку

В США разгорелся скандал вокруг сброса радиоактивной воды в реку Гудзон, который продолжался более 60 лет, пишет Daily Mail. Новые данные усилили опасения за экологию и здоровье населения.

Речь идет об АЭС Indian Point, где ежегодно сбрасывали от двух до трех миллионов галлонов обработанной воды с радиоактивными веществами. Согласно расследованию, начавшемся еще в 1970 году, это происходило с 1962 по 2021 год.

«Я не могу говорить о прошлых операциях, но при нас все соответствовало нормам», — заявил Патрик О’Брайен, представитель компании, специализирующейся на хранении отработанного топлива, Holtec International, которая на текущий момент ответственна за экологическую составляющую ядерной энергетики города.

Проверки выявили рост уровня радиации в воде, осадках и фауне рядом с местами сброса. Также фиксировались превышения химических норм и массовая гибель рыбы — до 5 млн особей в первые годы работы станции.

Хотя прямой катастрофы экосистемы не доказано, эксперты указывают на долгосрочные риски и пробелы в контроле.

Дополнительную тревогу вызывает экстренный план продолжить сброс ввиду невозможности долго хранить текущие объемы отходов — до 45 тысяч галлонов ежегодно, несмотря на продолжающееся восстановление реки.