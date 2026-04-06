Робоштаны вместо самокатов: журналист протестировал экзоскелет для ходьбы и оказался быстрее всех на подъеме

Экзоскелеты могут стать новым способом передвижения, позволяя идти быстрее и дальше без лишней усталости, пишет Daily Mail. Журналист издания Джонатан Марголис протестировал роботизированные «штаны» и остался под впечатлением от их возможностей.

Устройство представляет собой моторизованный пояс с механизмами на бедрах, которые помогают при каждом шаге. Во время теста на холмах журналист отметил, что поднимался быстрее других, хотя пульс оставался высоким. «Я чувствовал себя как с турбиной — шел быстрее всех», — рассказал он.

Экзоскелет регулируется с помощью датчиков и ИИ, подстраиваясь под рельеф. После прогулки ноги ощущались менее уставшими, но при снятии устройства — наоборот тяжелыми.

Несмотря на эффективность, есть минусы: устройство выглядит необычно, требует привыкания и стоит в пересчете на рубли примерно 170 000. «Это очень умная технология, возможно, даже слишком», — отметил тестировщик.

Пока экзоскелеты вряд ли вытеснят велосипеды, но интерес к ним явно растет.