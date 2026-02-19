«Рычал и сопротивлялся»: молодой отец в США умер спустя минуту после того, как оказался в наручниках. Что произошло?

В Великобритании 25-летний отец двоих детей Джошуа Купер умер спустя несколько минут после задержания полицией во время вызова из-за уличного инцидента. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчину заметили в городе Биддалф (Стаффордшир), когда он вел себя неадекватно и проник в дом пожилой женщины. Когда прибывшие полицейские обнаружили, он «рычал и сопротивлялся аресту». По данным следствия, вскоре после задержания он упал на колени и умер.

Расследование установило, что Купер находился под воздействием кокаина. Независимый орган по контролю за действиями полиции пришел к выводу, что сотрудники действовали «надлежащим образом и в соответствии с правилами». Наручники были применены, чтобы предотвратить вред самому мужчине и окружающим, а скорую помощь вызвали через полторы минуты после контакта с ним.

«Я использовал минимальную силу, надевая наручники, чтобы предотвратить вред себе, ему или другим», — заявил один из офицеров.

Партнерша погибшего рассказала, что он долгое время страдал зависимостью от кокаина и скрывал ее. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стали интоксикация наркотиком и заболевание сердца, связанное с его употреблением.