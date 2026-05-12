«Химический коктейль в яркой упаковке». Почему ранние ягоды могут быть опасны?

Основной риск, связанный с употреблением клубники и черешни ранних сортов, заключается в возможном превышении предельно допустимых концентраций химических соединений, установленных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила Ксения Кузнецова, занимающая должность старшего преподавателя на кафедре пищевой безопасности в Университете РОСБИОТЕХ.

Специалист пояснила, что норматив по нитратам для клубники не должен превышать 100 мг на килограмм, для черешни — 80 мг на килограмм. Гигиенический норматив содержания пестицидов в продукции растительного происхождения установлен на уровне 0,5 мг на килограмм. Превышение нитратного порога случается из-за избыточного внесения азотных удобрений. При этом, как подчеркнула Кузнецова, обнаружить такой избыток визуально невозможно, равно как и выявить следы пестицидов без лабораторных анализов.

Если нарушались условия перевозки ранних ягод из южных регионов, внутри продукта могут начать активно размножаться микроорганизмы. Это делает ягоду потенциально опасной для здоровья вне зависимости от уровня химических примесей. Вся овощная и плодовая продукция в обязательном порядке проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Стандартный визуальный осмотр занимает около трех часов, тогда как лабораторное исследование может длиться до двух суток. Кузнецова отметила, что покупатель вправе попросить у продавца сопроводительные документы на партию товара, которые подтверждают качество и безопасность.

Особую осторожность при выборе ранних ягод стоит проявлять беременным женщинам, детям и лицам с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта, добавила эксперт. При покупке необходимо оценивать внешний вид плодов, перед едой тщательно мыть их под струей проточной воды, правильно хранить в холодильнике и вводить в рацион постепенно, начиная с малых порций.

