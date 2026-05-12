Новый «шоколадный заяц»: продюсер рассказал, на каком языке будет петь сын Пьера Нарцисса

Сын Пьера Нарцисса, того самого «шоколадного зайца», готовится занять место отца на российской сцене — но с одной интересной оговоркой. Продюсер Сергей Дворцов, который сейчас ведет молодого исполнителя по имени Андре, раскрыл детали: наследник пока только осваивает русский язык. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в арсенале сына — «привет» и «пока», и этого достаточно, чтобы уже в конце мая прилететь в Москву и записать хит отца в собственной версии.

Продюсер отметил, что Андре предстоит непростая задача — выступать в России, но петь преимущественно на французском. Русские песни в альбомах тоже будут, но акцент, по словам продюсера, сделают именно на французский язык. При этом мальчик искренне настроен учить русский, любит Москву и мечтает сходить на Красную площадь, а в ГУМе — попробовать то самое знаменитое мороженое. Пока же все общение с командой идет через переводчика, но это не мешает планам. После небольшой раскачки Андре впервые выйдет на сцену — покорять российскую публику. Получится ли у сына повторить успех отца, да еще и на французском языке, скоро увидим.

