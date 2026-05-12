На Украине разгорается очередной политический скандал, и на этот раз его эпицентр — Андрей Ермак, бывший глава офиса Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые, как отмечается, находятся под влиянием США, объявили ему подозрение. Суть претензий: легализация 460 млн гривен. Вопрос, который сразу повисает в воздухе: это действительно борьба с коррупцией или хорошо поставленный политический спектакль? Свою версию в разговоре с Общественной Службой Новостей высказал политолог Александр Дудчак.

По его мнению, вся эта административная атака — не столько попытка наказать Ермака, сколько аккуратный сигнал самому Зеленскому. Ему как бы намекают, что шоу начинает утомлять, и корректируют курс, отрезая от привычных финансовых потоков. Если бы западные кураторы действительно хотели докопаться до сути, рассуждает эксперт, они бы давно назвали главного коррупционера — и это был бы сам Зеленский. Но пока всех, включая и американцев, и британцев с европейцами, текущая конфигурация устраивает.

Эксперт подчеркнул, что интереснее всего здесь позиция Дональда Трампа. Ранее считалось, что он хотел бы просто заморозить конфликт по линии фронта и спокойно заняться «освоением» Украины. Однако глобалистские структуры по-прежнему держат и охраняют Зеленского. Для Трампа он, конечно, небольшая беда, но важный элемент: украинский президент продолжает продавать американское оружие, и это всех устраивает.

Дудчак предполагает, что значительная доля таких атак на украинскую элиту — не более чем имитация бурной деятельности по «миротворчеству». Если бы Вашингтон реально хотел прекратить боевые действия, он бы просто отключил связь. Но Трампу не нужна капитуляция Киева, ему нужно перемирие — желательно между оппонентами, которых можно представить почти равновеликими. И в этой игре Ермак становится просто разменной фигурой.

