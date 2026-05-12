Ермак под подозрением: политолог назвал инцидент очередным громким эпизодом без финала

На Украине разворачивается очередной акт громкого коррупционного сериала. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинение бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Судя по сообщениям прессы, правоохранители намерены пойти дальше — добиваться его задержания и тем самым серьезно ограничить деятельность экс-чиновника. Однако стоит ли ждать реальных последствий? Эксперт Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив, в беседе с Общественной Службой Новостей призывает не обольщаться.

По его словам, здесь речь идет об очередном эпизоде так называемого дела «Мидас», которое касается коррупции в самых верхах украинской власти. И если посмотреть на прошлогодние примеры, уверен он, очевидно виновные фигуранты до сих пор разгуливают на свободе. Та же участь, скорее всего, ждет и Ермака.

Эксперт пояснил, в чем здесь системная проблема. Украинская антикоррупционная машина, поясняет эксперт, выстроена так, что из нее всегда можно найти лазейку. Достаточно просто откупиться — как это сделал, например, экс-вице-премьер Чернышов, — и продолжать спокойно жить, а заодно, иронизирует Денисов, эффективно сопротивляться самой системе, которая тебя судит. На этом фоне вспоминается и 2014 год, когда оппозиция выводила людей на Майдан под лозунгом тотальной коррупции режима Януковича. Спустя двенадцать лет индекс восприятия коррупции от Freedom House и Всемирного банка показывает: Украина практически не сдвинулась с места. Она по-прежнему во второй сотне стран, соседствуя с Доминиканской республикой, Малави и Непалом — местами, где мздоимство является неотъемлемой частью повседневного существования. Так что подозрение Ермаку — это событие громкое, но, скорее всего, ничего фундаментально не меняющее.

