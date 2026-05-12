Эпатаж Трампа: политолог рассказал, сможет ли Венесуэла стать новым Пуэрто-Рико

Американский Fox News выдал новость, от которой в Латинской Америке приподняли брови: Дональд Трамп, мол, всерьез подумывает превратить Венесуэлу в 51-й штат США. Аргументация в духе трамповского пафоса — народ Венесуэлы «любит Трампа», ну и, конечно, гигантские запасы нефти, которые никак не дают покоя Вашингтону. Однако если присмотреться, ситуация куда сложнее громких заголовков. Эксперт по региону Илья Паймушкин обращает внимание на контекст. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прямо сейчас в Международном суде ООН в Гааге идут слушания по острейшему спору между Венесуэлой и Гайаной из-за региона Эссекибо — территории, напичканной нефтью, газом и ископаемыми. Международное сообщество считает Эссекибо частью Гайаны, но Каракас настаивает: вопрос надо решать на основе Женевского соглашения 1966 года, а не через нынешний иск в Гааге. Для Венесуэлы это вопрос не просто границ, а суверенитета и политической легитимности.

Эксперт уточнил, что вот в такой накаленный момент Трамп выдает идею про 51-й штат. Временная глава Венесуэлы Делси Родригес, находясь в Нидерландах, ответила ожидаемо жестко — про защиту целостности, независимости и истории. Но эксперт резюмирует прагматично: по сути, она просто отыгрывает обязательную для Каракаса линию, чтобы сохранить лицо и ответить Трампу.

По его мнению, теоретически Венесуэла в очень отдаленной перспективе может повторить путь Пуэрто-Рико и обрести некие особые отношения с США. Однако на практике для этого нужны годы публичных процедур и, главное, идеологическая готовность самих венесуэльцев, которых только что помянули в качестве «любящей Трампа нации». Пока же слова американского президента звучат как эпатажный вброс, который удачно (или неудачно) наложился на реальный нефтяной спор в Гааге и незавершенный внутренний кризис власти в самой Венесуэле.

