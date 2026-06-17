С кошкой, хомяком и даже птицей под одной крышей: 10 пород собак, которые точно поладят с другими питомцами

Даже дружелюбная собака не всегда готова спокойно делить дом с кошкой, птицей или другим псом. Для семьи с несколькими животными особенно важны терпение, обучаемость, общительность и слабая склонность защищать территорию, пишет PawsMint.

Автор статьи Кэрол Кассада назвала десять пород, которые обычно легче приспосабливаются к таким условиям:

Золотистый ретривер. Терпелив, дружелюбен и редко затевает конфликты из-за места или внимания хозяина.

Лабрадор-ретривер. Хорошо принимает новых животных после постепенного знакомства и быстро привыкает к общему распорядку.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Предпочитает компанию соперничеству и обычно спокойно соседствует с кошками.

Бигль. Эта порода привыкла работать в стае, поэтому часто охотно играет и общается с другими питомцами.

Бишон-фризе. Веселая и неконфликтная собака, которой нравится активная домашняя жизнь.

Ньюфаундленд. Несмотря на огромный размер, известен мягким характером и осторожностью рядом с маленькими животными.

Пудель. Быстро усваивает правила, распорядок и границы других обитателей дома.

Колли. Отличается спокойствием, сотрудничеством и склонностью присматривать за окружающими.

Папильон. Маленькая, общительная собака, которая обычно спокойно делит внимание хозяина с другими питомцами.

Гаванский бишон. Плохо переносит одиночество, зато любит компанию собак и кошек.

При этом порода не дает полной гарантии дружелюбности. Многое зависит от характера конкретной собаки, ее воспитания, прошлого опыта и правильного знакомства с другими животными. Даже подходящего питомца нельзя сразу оставлять наедине с кошкой, птицей или небольшим грызуном.