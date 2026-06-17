С кошкой, хомяком и даже птицей под одной крышей: 10 пород собак, которые точно поладят с другими питомцами
PawsMint: автор Кассада назвала 10 пород собак для дома с разными питомцами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Антонина Гареева]
Даже дружелюбная собака не всегда готова спокойно делить дом с кошкой, птицей или другим псом. Для семьи с несколькими животными особенно важны терпение, обучаемость, общительность и слабая склонность защищать территорию, пишет PawsMint.
Автор статьи Кэрол Кассада назвала десять пород, которые обычно легче приспосабливаются к таким условиям:
- Золотистый ретривер. Терпелив, дружелюбен и редко затевает конфликты из-за места или внимания хозяина.
- Лабрадор-ретривер. Хорошо принимает новых животных после постепенного знакомства и быстро привыкает к общему распорядку.
- Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Предпочитает компанию соперничеству и обычно спокойно соседствует с кошками.
- Бигль. Эта порода привыкла работать в стае, поэтому часто охотно играет и общается с другими питомцами.
- Бишон-фризе. Веселая и неконфликтная собака, которой нравится активная домашняя жизнь.
- Ньюфаундленд. Несмотря на огромный размер, известен мягким характером и осторожностью рядом с маленькими животными.
- Пудель. Быстро усваивает правила, распорядок и границы других обитателей дома.
- Колли. Отличается спокойствием, сотрудничеством и склонностью присматривать за окружающими.
- Папильон. Маленькая, общительная собака, которая обычно спокойно делит внимание хозяина с другими питомцами.
- Гаванский бишон. Плохо переносит одиночество, зато любит компанию собак и кошек.
При этом порода не дает полной гарантии дружелюбности. Многое зависит от характера конкретной собаки, ее воспитания, прошлого опыта и правильного знакомства с другими животными. Даже подходящего питомца нельзя сразу оставлять наедине с кошкой, птицей или небольшим грызуном.