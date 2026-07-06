Самый быстрый паук в мире обгонит бегущего человека: нового рекордсмена нашли в Австралии

Ученые сравнили скорость 258 видов пауков и выяснили, что самым быстрым бегуном оказался паук-охотник из рода Heteropoda, обитающий в австралийском Квинсленде. Он разгоняется почти до 3,6 метра в секунду — это больше 8 миль в час и быстрее средней скорости человека на пробежке, пишет ScienceAlert.

Исследователи снимали пауков в лаборатории: насекомых запускали по поверхности с разметкой, а камера фиксировала, как быстро они преодолевают расстояние между двумя точками.

Работа не просто описывала гонки членистоногих. Ученые хотели понять, какие особенности тела делают пауков быстрее. Оказалось, что крупные виды в среднем бегают быстрее, но есть исключения. Например, крошечный оранжевый гоблинский паук весит в десятки тысяч раз меньше рекордсмена, но отстает от него не так сильно, как можно было бы ожидать.

Главным преимуществом стали длинные ноги. Их длина влияла на скорость сильнее, чем тонкость конечностей. Быстрее всего для своих размеров бегали наземные охотники, которым приходится активно преследовать добычу.

Авторы отмечают, что исследование пока ожидает рецензирования. Но это уже самый подробный каталог скоростей пауков и важная подсказка о том, как эволюция, образ жизни и строение тела в совокупности формируют способности животных.