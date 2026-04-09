Самый опасный этап лунной экспедиции впереди: эксперты предупреждают о риске катастрофы миссии NASA на Луну

Экипаж миссии Artemis II уже удалился от Земли дальше, чем любые люди ранее, однако главная угроза еще впереди, пишет Daily Mail. Речь идет о возвращении капсулы Orion, где возможны серьезные технические риски.

Капсула войдет в атмосферу на скорости до 40 000 км/ч, а температура вокруг превысит 2700°C. Единственная защита — теплозащитный слой Avcoat, который уже показал проблемы во время теста Artemis I.

«Это тот же тип мышления, который привел к катастрофам Challenger и Columbia», — заявил бывший астронавт NASA Чарльз Камарда.

В ходе предыдущего испытания теплозащита теряла фрагменты более чем в 100 местах, а часть креплений расплавилась. Несмотря на это, NASA не успело внедрить доработанную версию материала и изменило лишь траекторию входа в атмосферу.

«Если мы не можем предсказать разрушение, нельзя утверждать, что новая траектория решит проблему», — отметил Камарда.

Эксперты подчеркивают: у экипажа не будет запасного плана в случае сбоя, а риск остается значительным.