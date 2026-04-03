Сауна, смех и друзья: кардиолог назвала неожиданные способы защитить сердце

Кардиолог из США назвала четыре неожиданных привычки, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание New York Post со ссылкой на исследование министерства здравоохранения США. Речь идет не только о диете и спорте, но и о менее очевидных факторах.

Среди них — регулярное посещение сауны. «Это связано с более низким риском смертельных сердечных событий», — отметила доктор Тиффани Ди Пьетро. Также важна гигиена полости рта: заболевания десен могут повышать риск инфаркта и инсульта.

Не менее значимы социальные связи. «Регулярные встречи с друзьями могут быть столь же полезны, как и лекарственные добавки», — подчеркнула врач. Одиночество, по данным исследований, связано с ухудшением здоровья.

Еще один фактор — смех. «Он улучшает состояние сосудов и снижает уровень стрессовых гормонов», — объясняют специалисты.

Эксперты подчеркивают, что эти привычки не заменяют базовые меры профилактики, но могут стать важным дополнением для поддержания здоровья сердца.