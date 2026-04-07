Сезонная аллергия не дает спать? Врачи раскрыли шесть неожиданных способов облегчить симптомы

Сезон аллергии в этом году начался раньше и уже мешает сну тысячам людей, пишет Daily Mail. Британские врачи объясняют: пыльца накапливается на волосах, одежде и постели, из-за чего симптомы усиливаются ночью.

Эксперты советуют начать с простых мер: чаще стирать постельное белье, принимать душ перед сном и держать окна закрытыми. «Пыльца легко попадает в спальню и продолжает раздражать организм всю ночь», — отметил доктор Мерсер.

Есть и менее очевидные способы облегчить состояние. Например, шелковые наволочки меньше удерживают аллергены, а зеленый чай может действовать как натуральный антигистамин. «Алкоголь, наоборот, может усиливать симптомы», — предупреждают специалисты.

Также помогают ароматерапия с маслами эвкалипта и мяты, жевательная резинка для очищения дыхательных путей и даже акупунктурные коврики.

Некоторые эксперты советуют добавить в рацион местный мед, хотя его эффективность пока не доказана. Врачи подчеркивают: даже небольшие изменения могут значительно улучшить самочувствие в сезон пыльцы.