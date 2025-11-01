Шесть необычных стран для путешествия на новогодние праздники: сколько стоит отдых зимой

Пока российские города замедляют шаг под дождями и снегом, в других частях света наступает пора для идеальных путешествий. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выбрало шесть направлений, где январские праздники — не сезон ленивого пляжного отдыха, а время для настоящих культурных открытий.

Шри-Ланка: след Цейлона

Представьте остров, где джунгли помнят шаги древних царей. Январь на Шри-Ланке — сухой сезон с мягкой, комфортной погодой около 28 градусов. Для въезда россиянам достаточно оформить электронную визу — это занимает всего несколько минут.

Путешествие можно начать с восхождения на знаменитую Львиную скалу — Сигирию. Подъем по крутым лестницам мимо легендарных фресок с «небесными девами» завершается видом, от которого перехватывает дыхание: с высоты 200 м древняя крепость парит над бескрайними джунглями.

Далее путь ведет в очаровательный Канди — город у горного озера. Его сердце — Храм Священного Зуба Будды, место особого духовного благоговения. А чтобы прикоснуться к прошлому, стоит посетить Полоннаруву — обширный археологический парк, где каменные Будды и руины дворцов безмолвно хранят память о величии былых времен.

Перелет из Москвы в январе обойдется примерно от 45 тыс. рублей в одну сторону. Проживание в уютных гестхаусах Канди или на побережье, например, в Негомбо, стоит от 2,5 тыс. рублей за ночь. Обеды в кафе (600-1 тыс. рублей), транспорт и входные билеты (1,5-2,5 тыс. рублей) формируют дневной бюджет около 5-7 тыс. рублей на человека.

Мьянма: страна золотых пагод

Мьянма, ранее известная как Бирма, — место, где время словно замедляется. Страна только открывается для путешественников, и именно в этой нетронутости заключается ее очарование. Январь здесь сухой и мягкий, температура держится у отметки 28 градусов. Невозможно быть готовым к первому взгляду на древний Баган — тысячи пагод и храмов разбросаны по равнине, а на рассвете над ними поднимаются десятки воздушных шаров.

После знакомства с Баганом стоит отправиться в Янгон, где сверкает главная святыня страны — пагода Шведагон, усыпанная тысячами алмазов и видимая из любой точки города. В Мандалае же можно почувствовать себя исследователем, разыскивая у подножия холма самую большую в мире «каменную книгу».

Фото: [ Сгенерировано нейросетью ]

Перелет в Янгон в высокий сезон стоит от 55 тыс. рублей. Комфортный отель — от 3 тыс. рублей за ночь. Автобусная поездка в Баган, уличная еда и входной билет в храмовый комплекс позволят уложиться в 6-8 тыс. рублей в день.

Оман: восточная гармония

Тем, кто ищет подлинный Восток без излишнего блеска, стоит выбрать Оман — страну величественных пустынь, зеленых оазисов и искреннего гостеприимства. Январь здесь почти идеален: днем около 25 градусов, ночью прохладно. Виза россиянам не требуется на срок до двух недель. Столица Маскат поражает своей чистотой и гармонией: белоснежные здания на фоне гор, грандиозная Мечеть Султана Кабуса и старинный рынок Матрах, где воздух наполнен ароматами ладана и специй.

Чтобы почувствовать дух древнего Омана, отправляйтесь в Низву с ее мощной крепостью и круговой башней. А затем — в Вади-Бани-Халид, природный оазис среди скал, где бирюзовая вода манит искупаться.

Авиабилет в Маскат — от 40 тыс. рублей в одну сторону. Отель в столице или гестхаус в Низве — от 4,5 тыс. рублей за ночь. С учетом обедов и входных билетов в крепости или вади дневные расходы составят около 8-10 тыс. рублей.

Эфиопия: путь в древнюю Абиссинию

Эфиопия — не просто страна, а возвращение к истокам цивилизации. Колыбель человечества и одна из старейших христианских культур мира. Январь на севере страны сухой и комфортный, около 23 градусов. Визу можно оформить по прилете в Аддис-Абебе.

Главная жемчужина — Лалибэла. Невероятно, что монументальные церкви XII века здесь не построены, а высечены в цельной скале. Гигантский крестообразный храм Святого Георгия производит сильнейшее впечатление.

Далее — Гондэр, «африканский Камелот», с комплексом старинных замков. А в Национальном музее Аддис-Абебы можно встретиться с Люси — останками древнего австралопитека.

Перелет в Аддис-Абебу обойдется от 45 тыс. рублей. Проживание в гестхаусах Лалибэлы или столицы — от 2,8 тыс. рублей. С учетом экскурсий и питания день путешествия составит примерно 7-11 тыс. рублей.

Вьетнам: лето на юге

На севере страны зимой может быть прохладно, но юг Вьетнама в январе — это уверенное лето с температурой около 30 градусов. Отличное время для сочетания пляжного отдыха с культурными открытиями.

Фото: [ Сгенерировано нейросетью ]

Путешествие стоит начать с Хошимина (бывшего Сайгона) — города контрастов, где суетливые улицы соседствуют с изящными французскими виллами. Рядом находится исторический комплекс тоннелей Ку Чи — подземная сеть, сыгравшая огромную роль в истории страны.

Далее можно отправиться в дельту Меконга: плавучие рынки, лодки, нагруженные фруктами, и маленькие фабрики, где делают кокосовые сладости. А завершить маршрут стоит посещением храма Каодай в Тэйнине — одного из самых необычных религиозных сооружений Азии.

Прямой рейс в Хошимин стоит от 50 тыс. рублей. Отель — от 2,2 тыс. рублей за ночь. С недорогими экскурсиями и уличной едой дневной бюджет составит около 5-7 тыс. рублей.

Иордания: сквозь каньоны и тысячелетия

Иордания — это островок покоя и гостеприимства на Ближнем Востоке. Январь здесь — прохладный и зеленый сезон, идеальный для прогулок: днем около 17 градусов, ночью заметно свежее. Россиянам виза не требуется до 90 дней.

Путь к главной жемчужине страны — Петре — проходит через узкий каньон Сик. Момент, когда в конце ущелья появляется розовая Сокровищница, стоит любого путешествия. Чтобы обойти весь высеченный в скалах город, понадобится не один день.

Затем — пустыня Вади-Рам, с ее инопланетными ландшафтами и грандиозным молчанием. Завершить путешествие можно в Джераше — одном из самых хорошо сохранившихся римских городов за пределами Италии.

Авиаперелет в Амман — от 30 тыс. рублей. Проживание в гестхаусе у Петры или в отеле столицы — от 3,2 тыс. рублей. В среднем день путешествия по Иордании обойдется в 8-12 тыс. рублей.

