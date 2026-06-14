Медовый спас и Успенский пост в один день: что нужно знать православным

Первый день Успенского поста и Медовый спас в 2026 году приходятся на одну дату — 14 августа. Верующим предстоит совместить радость освящения янтарного лакомства с началом двухнедельного периода строгого воздержания, которое по степени ограничений не уступает Великому посту.

Август для православных христиан — месяц особенный. Именно на него приходятся три праздника, которые в народе называют Спасами. Первый в очереди — Медовый. В 2026 году его отмечают 14 августа.

В этот день в храмах происходит малое освящение воды. Священники читают положенные молитвы, после чего кропят святой водой принесенный прихожанами мед. Считается, что именно с этого момента лакомство обретает особую благодатную силу. Кстати, традиция освящать мед именно 14 августа связана с окончанием его сбора — пасечники как раз заканчивали вырезать соты.

Однако радость праздника соседствует с началом серьезных ограничений. С этой же даты — 14 августа — стартует Успенский пост. Он продлится две недели, вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

По строгости этот пост сравнивают с Великим. Верующим запрещается есть некоторую пищу: мясо, молоко, яйца. Рацион на ближайшие 14 дней будет довольно аскетичным. Но есть и хорошая новость.

Послабление — одно единственное за весь период — ждет постящихся 19 августа. В праздник Преображения Господня церковный устав разрешает включить в меню рыбу. Этот день стане своеобразной «передышкой» перед финальной, самой строгой неделей поста.

Что рекомендуется делать верующим по традициям в праздники:

В Медовый спас, помимо посещения храма и освящения меда, принято угощать этим продуктом родных, соседей и особенно нуждающихся. Считается добрым делом подать банку с медом на паперть или принести в дом пожилых людей. Также в этот день верующие стараются исповедаться и причаститься, ведь с 14 августа начинается пост, а значит — время особой духовной работы над собой.

В период самого Успенского поста рекомендуется не просто ограничивать себя в еде, но и уделять больше времени молитве, чтению Священного Писания, избегать шумных развлечений и праздных разговоров. Пост без молитвы — всего лишь диета, напоминают священники. А вот в сам праздник Преображения Господня (19 августа) верующие приносят в храм для освящения виноград и яблоки нового урожая — этот день также называют Яблочным Спасом, хотя официально он приходится на 19 августа и не совпадает с первым днем поста.