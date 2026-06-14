В России начали продавать семиместный Ford Edge L из Китая

В России начали продавать семиместный кроссовер Ford Edge L, который производят в Китае, сообщает интернет-портал «Автоновости дня». Автомобиль уже доступен для заказа на отечественных классифайдах. Привезти его могут компании из Владивостока, Омска и Липецка. Цены стартуют от 4 600 000 рублей.

Прямые конкуренты из Китая стоят дороже. Так, GAC GS8 можно купить минимум за 4 649 000 рублей, а Changan CS95 2025 года выпуска — за 4 849 900 рублей. Ford Edge L является третьим поколением модели Edge, созданным специально для китайского рынка. Он дебютировал в 2023 году, сменив модель Edge Plus. Габариты кроссовера: длина 5000 мм, ширина 1961 мм, высота 1773 мм.

Под капотом у Ford Edge L установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 лошадиные силы и крутящим моментом 378 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В базовой комплектации Luxury за 4 600 000 рублей предлагается кожаная отделка салона, панорамная крыша, четырехзонный климат-контроль и 27-дюймовый 4K-дисплей. Версия Fashion с меньшим экраном стоит 4 986 000 рублей. В разных городах цены различаются.

Так, например, в Омске топовый Edge L можно купить за 5 350 000 рублей, а во Владивостоке — за 6 000 000 рублей.

Важно отметить, что Ford Edge L попал в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии авторитетного агентства J.D. Power. Кроме того, сам бренд Ford занял седьмое место в списке iSeeCars среди машин, которые без серьёзных проблем проезжают 400 тысяч км. Так что покупатель получает не только вместительный и технологичный, но и потенциально долговечный автомобиль.

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