Нападающий «Спартака» Угальде женился

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде женился, сообщает «Спорт-Экспресс». Его избранницу зовут Жосселин. Пресс-служба красно-белых подтвердила эту информацию и поздравила молодоженов.

Предложение руки и сердца футболист сделал еще на Мальдивах, когда команда уходила на зимний перерыв в чемпионате России.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. За это время он стал одним из ключевых игроков атаки. В прошедшем сезоне коста-риканец провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего сейчас оценивается в €12 млн евро. Трудовой договор с московским клубом рассчитан до 2028 года.

Вместе с командой Угальде добился первого трофея — стал победителем Кубка России. В национальном чемпионате «Спартак» финишировал на четвертом месте.

Ранее агент форварда «Спартака» Манфред Угальде намекнул на планы игрока покинуть клуб.