Культовая DOS-игра «Поле Чудес 2» вернулась спустя 33 года благодаря ИИ

Игра, которую миллионы россиян помнят по экранам мониторов начала 1990-х, снова в строю. Энтузиаст Денис Ширяев с помощью искусственного интеллекта восстановил «Поле Чудес 2» — культовую DOS-игру 1993 года, чей исходный код давно утерян. Теперь в нее можно играть прямо в браузере.

В 1993-м, на постсоветском пространстве гремела одна из самых узнаваемых компьютерных игр — «Поле Чудес 2». Логика, буквы, вращающийся барабан и попытка угадать слово. Но время не щадит даже легенды: исходный код проекта не сохранился. Казалось, что игра канула в лету навсегда.

Однако Денис Ширяев, известный в узких кругах энтузиаст ретро-гейминга, нашел способ воскресить прошлое. О проделанной работе сообщил портал PlayGround. Восстановление потребовало настоящей цифровой археологии: сначала пришлось декомпилировать оригинальный исполняемый файл, а затем — шаг за шагом — реконструировать внутреннюю логику приложения.

Главным инструментом стал искусственный интеллект Claude Fable 5. Нейросеть проанализировала бинарный код и автоматически переписала его на современный язык TypeScript. Весь процесс, по словам разработчика, занял около двух часов. Расходы на API — примерно 100 долларов. Результат превзошел ожидания.

Браузерная версия сохранила все детали оригинала. Заставка, ввод имени игрока, турнирная сетка из восьми этапов, классическое колесо с секторами, мини-игра со шкатулками и даже внутриигровой магазин призов. Но главное — эмуляция генератора случайных чисел. Если задать одинаковые стартовые параметры, сценарии в новой версии полностью совпадут с теми, что были в DOS-оригинале. Абсолютная точность.

Отдельного внимания заслуживает философия проекта. Ширяев отказался от закрытых бинарных ресурсов. Все данные теперь открыты и редактируемы. Графика перекодирована в WebP, текстовая база вопросов и таблица рекордов перенесены в JSON, а шрифты оформлены в виде графических атласов. Любой желающий может заглянуть под капот и разобраться, как все устроено.

Управление в новой версии полностью копирует старую. Можно крутить барабан с клавиатуры или мыши, регулировать звук привычными сочетаниями клавиш. «Поле Чудес 2» снова живет. И теперь — в открытом доступе, в браузере, без необходимости искать допотопный компьютер с DOS.