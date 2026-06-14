Мария Порошина вышла в свет с обручальным кольцом после тайной свадьбы с Бойко

Российская актриса Мария Порошина впервые вышла в свет после тайного брака с коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"» Ярославом Бойко. Актриса появилась на красной дорожке кинофестиваля «Евразия Кинофест». Ее главным аксессуаром стало обручальное кольцо, которое не укрылось от внимания камер, пишет Teleprogramma.org.

На вопросы журналистов Порошина не отвечала — она лишь загадочно улыбалась в ответ на поздравления.

Напомним, секрет Марии и Ярослава накануне раскрыл Гоша Куценко. 8 июня он сообщил, что лично присутствовал на свадьбе актеров. Бывший возлюбленный Порошиной заявил, что поддерживает ее выбор. Сам он всегда был в хороших отношениях с Бойко.

Стоит отметить, что поклонники ждали этого союза больше 20 лет. Слухи о романе актеров поползли еще в 2003 году после выхода сериала «Всегда говори "всегда"». Но тогда оба были несвободны.

Порошина рассталась с Ильей Древновым в 2018 году. А Бойко развелся с Рамуной Ходоркайте в 2023-м. Сразу после свадьбы он переехал к любимой. Супруги делят время между ее московской квартирой и загородным домом.

В этой семье много детей. У Порошиной их пятеро: дочь от Гоши Куценко, три дочери от Ильи Древнова, а также сын, чьего отца актриса долго не раскрывала. По слухам, им стал именно Бойко, у которого официально трое детей: сын и дочь Ходоркайте, и сын от Евгении Добровольской.

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