ЦИК Армении обнародовал окончательные итоги выборов в парламент

Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала окончательные цифры парламентских выборов. Главная интрига разрешилась: партия «Процветающая Армения» не добрала всего 0,1% до проходного барьера. В то время как правящий «Гражданский договор» Никола Пашиняна уверенно лидирует и сможет сформировать правительство в одиночку.

Седьмого июня в Армении отгремели парламентские выборы. За места в законодательном собрании боролись два блока и 16 политических партий. Спустя несколько дней ЦИК республики подвел черту, и результаты оказались беспощадными к некоторым фаворитам прошлых лет.

Партия «Процветающая Армения» получила 58 287 голосов. Это ровно 3,9%. До заветного 4-процентного барьера, открывающего дорогу в парламент, не хватило буквально доли процента.

В новый парламент по итогам попадают три силы. Правящая партия «Гражданский договор» (ее возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян) набирает 49,7% голосов. Это позволяет ей единолично сформировать кабинет министров, не вступая в коалиции.

Блок «Сильная Армения» (23,2%) — проект одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна — также получает мандаты. И блок «Армения» (9,9%) замыкает тройку лидеров.

Однако спокойно итоги выборов приняли далеко не все. Оппозиция заявила о массовых нарушениях. Лидер блока «Армения» экс-президент Роберт Кочарян охарактеризовал голосование как прошедшее «в условиях тотального давления со стороны властей». Его сторонники подали в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках (всего их было 2005).

Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян пошел еще дальше. Он сообщил, что у его партии за одну ночь «пропала» часть голосов. Таинственное исчезновение, если верить оппозиционеру, и решило судьбу 0,1 процента.

Внимание на армянские выборы обратили и в Москве. В Кремле, комментируя итоги, заявили, что в процессе голосования было «много непонятных моментов». Судя по всему, успокаивать страсти в республике только предстоит.