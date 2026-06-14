Дорога стала бассейном: дети устроили заплыв на проезжей части после ливня

Мощный ливень в городе Северске Томской области превратил проезжую часть в полноводную реку. Местные дети не стали дожидаться, пока вода уйдет, а прямо на глазах у взрослых устроили заплыв. Видео с юными пловцами на дороге появилось в Telegram-канале «Регион-70 Томск», передает Газета.ru .

Ураганный ветер, обрушившийся на Томскую область, оставил после себя не только поваленные ветки и лужи, но и неожиданный повод для детской радости. В закрытом городе Северске стихия затопила одну из дорог так основательно, что асфальт полностью скрылся под слоем мутной воды.

Очевидцы сняли на видео, как школьники, не испугавшись ни грязи, ни глубины, начали плавать прямо по проезжей части. Кадры вызывают двоякие чувства: с одной стороны — искренняя детская непосредственность, с другой — опасность. К счастью, в момент заплыва машин поблизости не оказалось.

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