Девушка-диджей из Подмосковья найдена мертвой в Индии за день до выступления

За день до собственного выступления на музыкальном фестивале в Индии погибла 28-летняя россиянка-диджей, пишет Газета.Ru со ссылкой на Shot. Ее тело в ванной гостевого дома обнаружила подруга. Спасти девушку не успели — скорая приехала слишком поздно. Следствие рассматривает три основные версии трагедии.

Горный курорт в индийской деревне Касоль стал местом трагедии. Тело 28-летней жительницы Подмосковья, профессионального диджея, обнаружили в гостевом доме, который она снимала вместе с подругой.

Девушка приехала в Индию ради музыкального фестиваля Back in the Mountains. Именно там она планировала выступить и порадовать публику своим сетом. Но планам не суждено было сбыться.

Хозяйка дома нашла россиянку в ванной комнате без сознания. Тут же была вызвана скорая помощь. Однако медики не успели: к моменту их прибытия девушка уже скончалась. Что именно стало причиной смерти — пока не ясно, но у следователей есть несколько версий.

Основная и самая вероятная — передозировка наркотиками. Также рассматривается вариант, что россиянке стало плохо из-за смешения запрещенных веществ с алкоголем. Третья версия — злоупотребление снотворными препаратами. Окончательный ответ даст экспертиза.

Известно, что последнюю ночь диджей провела в компании немецкого художника. Он также приехал в Касоль на фестиваль. Что именно происходило в их обществе и могло ли это повлиять на трагедию — выясняют правоохранители.