Горное село в одной квартире: россиянка не может выселить ораву незнакомцев после взлома Госуслуг

Жительница Екатеринбурга обнаружила, что в ее двухкомнатной квартире официально зарегистрированы 57 человек. Правда, ни одного из них женщина никогда не видела. По данным Baza, неизвестные взломали ее аккаунт на Госуслугах удаленно — предположительно, из Ингушетии — и с тех пор «мертвые души» плодятся, счета растут, а уголовное дело пока не возбудили.

По предварительной информации, 49-летняя жительница Урала стала жертвой странной и масштабной махинации. Ее скромная двушка внезапно превратилась в общежитие почти на целое горное село. Кто-то получил доступ к ее личному кабинету на портале Госуслуг и начал в промышленных масштабах оформлять временную регистрацию посторонних людей.

Женщина несколько раз блокировала взломанный аккаунт, меняла пароли и даже обменяла паспорт. Но количество «жильцов» продолжало расти. На текущий момент в ее квартире числятся 57 человек. Этого мало: часть из этих людей уже успела обратиться в уральское отделение Пенсионного фонда. Цель — оформить пособия. В общей сложности заявители привели 85 детей.

Самое неприятное пришло вместе с квитанцией. Из-за огромного числа прописанных коммунальный счет вырос до 50 тысяч рублей. Платить за целый аул в одиночку женщина не готова и не может.

Разбирательство показало неожиданные детали. Чиновники выяснили: доступ к чужой учетной записи восстанавливали очно. Не в Екатеринбурге, а в одном из центров обслуживания в Ингушетии. Позже этот центр закрыли с формулировкой «за недобросовестную работу». Но осадок, как говорится, остался, а 57 прописанных — никуда не делись.

Екатеринбурженка обратилась в полицию. Ответ правоохранителей поверг в шок. В возбуждении уголовного дела отказано. Официальная причина: не удалось установить личности «прописавшихся» и, как следствие, выявить прямой материальный ущерб.