Тридцать наград за пять дней: боксеры Подмосковья взяли золото на турнире в Химках

Боксеры Московской области привезли с чемпионата Центрального федерального округа 30 медалей. Турнир, проходивший в Химках на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, стал главным отборочным этапом перед II всероссийской спартакиадой сильнейших. Девять представителей региона уже получили путевки на главный старт сезона.

Пять дней в баскетбольном центре Химок кипели нешуточные страсти. 115 боксеров из 16 регионов Центральной России выясняли, кто достоин звания сильнейшего. К концу недели стало ясно: главный триумфатор — Московская область.

Сборная региона завоевала 30 медалей разного достоинства: 9 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых. В общекомандном зачете подмосковные спортсмены заняли первое место, подтвердив статус ведущей школы бокса в округе.

Свои напутствия участникам дал сам Александр Лебзяк, олимпийский чемпион, чье имя носит турнир. Он пожелал бойцам бескомпромиссных поединков, правильных судейских решений и, конечно, победы сильнейшему.

Кто принес золото:

Среди мужчин чемпионами стали: Евгений Макушин (48 кг, Подольск), Володя Мнацаканян (51 кг, Ногинск), Виталий Бойцов (57 кг, Балашиха), Рафик Амирханов (60 кг, Балашиха), Константин Опольский (63,5 кг, Ногинск), Алексей Семыкин (75 кг, Электросталь), Алексей Постников (80 кг, Подольск), Михаил Усов (86 кг, Подольск) и Евгений Земляков (свыше 92 кг, Пушкино). Константин Опольский также получил специальный приз «За лучшую технику».

Среди женщин золото взяли: Мария Орил (48 кг, Дмитров), Юлия Чумгалакова (50 кг, Домодедово), Алина Ветчинина (52 кг, Дмитров), Любовь Макеева (54 кг, Клин), Гульнара Каримжанова (63 кг, Чехов), Елена Бабичева (66 кг, Королев), Анастасия Рыбак (70 кг, Дмитров), Дарима Сандакова (75 кг, Одинцово) и Евгения Турчина (81 кг, Подольск).

Путевки на спартакиаду:

Девять представителей Московской области отобрались на II Всероссийскую спартакиаду сильнейших. Среди счастливчиков — Володя Мнацаканян, Виталий Бойцов, Константин Опольский, Алексей Постников, Евгений Земляков, Юлия Чумгалакова, Любовь Макеева, Елена Бабичева и Дарима Сандакова.