Сидячая работа разрушает мозг: риск деменции резко растет уже после восьми часов

Длительное сидение может серьезно навредить мозгу и повысить риск деменции, пишет Daily Mail. Новое исследование показало, что даже привычный рабочий день может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Ученые из Йоркского университета в Англии проанализировали данные миллионов людей и пришли к выводу: более восьми часов сидя в день увеличивают риск деменции на 27%.

«Даже у физически активных людей длительное сидение может повышать риск», — прокомментировал автор исследования Акинкунле Ойе-Сомефун.

При этом регулярные физические нагрузки снижают риск примерно на 25%. Важную роль играет и сон: менее 7 часов увеличивают риск на 18%, а более 8 часов — на 28%.

«Повседневные привычки, такие как движение, сон и время сидя, могут влиять на здоровье мозга спустя десятилетия», — отметил исследователь.

Эксперты подчеркивают, что до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить за счет образа жизни — включая физическую активность и социальную вовлеченность.