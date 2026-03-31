Случайное совпадение или Великий Редактор? Почему структура Библии ставит в тупик даже скептиков

Новая визуализация Библии вновь привлекла внимание верующих после того, как исследователи выявили более 63 тысяч внутренних связей между ее книгами, пишет издание Daily Mail. Некоторые считают, что такая сложная структура указывает на божественное происхождение Писания.

Проект создали еще в 2007 году ученый-компьютерщик Крис Харрисон и лютеранский пастор Кристоф Ромхильд. Они собрали цифровую базу перекрестных ссылок между фрагментами Библии и превратили ее в схему, где главы соединены тысячами дуг. Среди примеров — связь между древом жизни в Бытии и его появлением в Откровении, между пасхальным агнцем в Исходе и образом Иисуса в Евангелии от Иоанна.

Сторонники проекта утверждают, что согласованность тем в 66 книгах, написанных более чем 40 авторами за примерно 1500 лет, выглядит поразительно. «Должен был быть великий редактор, и да, им был Бог», — заявил пастор Тони Уоллизер.

Однако скептики подчеркивают, что перекрестные ссылки сами по себе не доказывают божественное авторство: религиозные тексты нередко опираются на более ранние источники и осознанно продолжают их темы.