Сойдет ли Благодатный огонь в 2026 году: три сценария и самый необычный прогноз

В преддверии православной Пасхи, которую в 2026 году будут отмечать 12 апреля, миллионы верующих по всему миру задаются главным вопросом: состоится ли схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня? Ситуация вокруг главной христианской святыни складывается беспрецедентная — впервые за всю историю доступ в храм закрыт так надолго, а богослужения приостановлены. Российский теолог и религиовед Евгений Игнатенко рассказал REGIONS , чего ждать от церемонии в этом году и какие сценарии возможны.

Почему под угрозой оказалась многовековая традиция

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт для паломников с 28 февраля 2026 года. Причина — эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке и начавшиеся боевые действия против Ирана. Впервые в истории богослужения в святыне не проводятся так долго. Даже в самые тяжелые периоды — во время войн, эпидемий и политических кризисов — храм оставался открытым, пусть и с ограничениями.

В середине марта обломки перехваченной иранской ракеты упали на крышу храма и на территорию Армянского патриархата. К счастью, серьезных повреждений удалось избежать, но угроза сохраняется. В Старом городе Иерусалима нет бомбоубежищ, поэтому власти вынуждены продлевать ограничения на доступ к святыне.

«Как сообщают наши соотечественники, находящиеся в Иерусалиме, храм Гроба Господня закрыт, а богослужения, которые раньше непрерывно вели по очереди Римско-католическая, Армянская и Греческая церкви, приостановлены», — рассказал Евгений Игнатенко.

Что говорят в Иерусалимском патриархате

Несмотря на тревожную обстановку, Патриарх Иерусалимский Феофил III уже сделал заявление: церемония схождения Благодатного огня, запланированная на Великую субботу 11 апреля, состоится. Даже если храм останется закрытым для массового посещения.

«Обряд проведут исключительно при участии церковных служителей и внутреннего персонала храма», — пояснил религиовед.

У патриархата уже есть опыт проведения церемонии в закрытом режиме. В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, Благодатный огонь сошел при пустых стенах — в храме тогда находились только патриарх и члены Святогробского братства.

Три сценария развития событий

Евгений Игнатенко выделил три возможных варианта того, как может пройти церемония в этом году.

Первый сценарий: закрытый режим

Церемония состоится, но без присутствия паломников. Огонь сойдет, как это уже было в 2020 году, но событие лишится привычной публичности и массового ликования у стен храма.

«Это не отменяет духовного смысла события, хотя и лишает его привычной публичности», — отметил эксперт.

Второй сценарий: чудо вне храма

История знает примеры, когда Благодатный огонь являлся вопреки всем запретам и обстоятельствам. Самый известный случай произошел в 1579 году. Тогда патриарха Софрония IV не пустили в храм в Великую субботу. Верующие молились снаружи, и в мраморную колонну у входа ударила молния — из расколовшегося камня посыпались искры, от которых патриарх зажег свечу.

Если и в этот раз доступ в храм будет закрыт, нельзя исключать, что огонь может появиться необычным, экстравагантным способом — как уже бывало в истории.

Третий сценарий: огонь не сойдет

Самый пессимистичный вариант — чуда не произойдет. Однако, как подчеркивает религиовед, это не означает конца света или краха веры.

«В православной традиции схождение Благодатного огня — не догмат, а благоговейно почитаемое явление. Оно не входит в число основополагающих истин веры, таких как Боговоплощение или Воскресение Христово», — напомнил Евгений Игнатенко.

Отсутствие огня может стать испытанием для верующих, но основы христианства это не поколеблет. Чудо — это дар, а не обязанность, и Бог действует по Своей воле, а не по расписанию.

Самое необычное явление в истории?

По словам Евгения Игнатенко, 2026 год может войти в историю как год самого необычного схождения Благодатного огня. За всю историю христианства церемония оказывалась под угрозой всего трижды. Но каждый раз огонь все-таки являлся миру — порой самым чудесным образом.

«Будем надеяться, что этого не случится. За всю историю христианства схождение огня было под угрозой трижды, но каждый раз он все-таки являлся миру, подчас самым чудесным образом, как было в 1579 году», — напомнил религиовед.

Если храм останется закрытым для верующих, Благодатный огонь в 2026 году может появиться столь же экстравагантно, как и почти 450 лет назад. А может, и вовсе произойти нечто, чего не видели раньше.

Что останется неизменным

Какой бы сценарий ни реализовался, для верующих главное остается прежним. Пасха — это не только чудо огня, но прежде всего чудо Воскресения Христова. Духовный смысл праздника не зависит от того, произойдет ли физическое чудо в этот раз или нет.

Даже если Благодатный огонь не сойдет, верующие смогут зажечь свечи от других источников и провести традиционные пасхальные обряды. Символика Света Христова сохранится, пусть и без привычного чудесного начала.

А вот информационное поле, по словам эксперта, ждет настоящий взрыв. В эпоху смартфонов и прямых трансляций любое отклонение от привычного сценария будет мгновенно зафиксировано и вызовет шквал обсуждений, конспирологических теорий и сотни экспертных комментариев. Но жизнь, уверен религиовед, продолжится своим чередом — без природных катаклизмов и краха цивилизации.