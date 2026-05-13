В Чагырской пещере на Алтае нашли зуб неандертальца со следами сверления камнем

На территории Алтая обнаружили зуб неандертальца с признаками лечения кариеса. Исследование опубликовано в научном журнале PLoS One.

Сообщается, в Чагырской пещере специалисты обнаружили коренной зуб (моляр) неандертальца, возраст которого оценивается в 50–59 тысяч лет. На центральной части зуба зафиксированы два углубления и глубокая полость, доходящая до пульпы. Исследователи полагают, что это результат работы древнего «стоматолога», который удалил пораженную кариесом ткань.

Для проверки гипотезы ученые провели серию опытов по ручному сверлению зубов каменными орудиями. Характер полученных повреждений совпал с найденными на неандертальском зубе. Также на его поверхности заметны царапины, предположительно оставленные зубочисткой. Это позволяет утверждать, что обладатель зуба прожил еще достаточно долгое время после проведенной манипуляции.

В статье подчеркивается, что данная находка сдвигает момент возникновения первых стоматологических практик почти на 40 тысяч лет вглубь истории.

