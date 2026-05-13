Немецкое издание Süddeutsche Zeitstone сообщило, что глава евродипломатии Кая Каллас намерена лично стать представителем Евросоюза на будущих переговорах с Россией. Свое желание экс-премьер Эстонии объясняет просто: она занимает ключевой пост в административной системе ЕС и к тому же является юристом. Однако политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей указал на две принципиальные проблемы. Первая — этическая: Каллас, по сути, сама себя предложила на эту роль. Выглядит это, мягко говоря, некрасиво, ведь даже если человек изъявляет волю, он обычно находит того, кто его выдвинет, а не выпячивается сам.

По его словам, вторая проблема куда глубже и касается не столько личности Каллас, сколько самой природы Евросоюза как посредника. Эффективный медиатор должен находиться над схваткой, пользоваться уважением и доверием обеих сторон. ЕС же является прямым участником конфликта: поставляет оружие, финансирует одну из воюющих сторон. Соответственно, ни о каком моральном авторитете речи быть не может. А уж когда посредник еще и хвастает титулами, а в прошлом позволял себе откровенно нелепые заявления (вроде того, что Россия за сто лет развязала 19 войн, без единого уточнения), доверие падает до нуля.

Бернардини резюмирует: Каллас необходимо прогнать подальше от любых переговорных процессов. Не столько даже из-за одиозности ее риторики, сколько из-за откровенной необразованности и непонимания того, как работает настоящая дипломатия. Сама логика — «я юрист и начальник, значит, я подхожу» — для такого уровня наивна и опасна. Единственный итог, который последует, если ее допустят до стола переговоров, — это окончательное превращение дипломатического процесса в фарс, где одна из сторон представлена человеком, который не способен ответить на элементарные уточняющие вопросы по собственной риторике.

