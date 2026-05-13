«Самозанятым — отказ»: Соцфонд назвал категорию россиян, которым не видать новой выплаты на детей

Долгожданную выплату от Соцфонда получат не все. Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и области Алексей Путин четко отрезал: самозанятые и индивидуальные предприниматели останутся с носом. Причина — у них нет трудовых доходов, облагаемых НДФЛ. Об этом сообщает REGIONS .

Новая мера поддержки, которая стартует 1 июня, рассчитана исключительно на граждан с официальной зарплатой. То есть на тех, чей работодатель честно платит налоги. Самозанятые и ИП, которые платят по спецрежимам, под это правило не попадают. Как бы ни хотели.

При этом Путин подчеркнул: обращаться за выплатой могут оба родителя, если они официально трудоустроены и воспитывают двоих и более детей. Сумму посчитают отдельно для каждого.

И даже если родители в разводе — не беда. Работающие родители в разводе имеют равное право на выплату. Главное — не быть должником по алиментам и не быть лишенным родительских прав.

Ранее стало известно, что родителям с двумя детьми хотят платить по 27 тысяч рублей в месяц.