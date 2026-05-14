«Это осталось в прошлом». Ася Борисова впервые высказалась о рукоприкладстве Марата Башарова

Ася Борисова, ставшая новой супругой актёра Марата Башарова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов? — статус требует проверки), ответила на вопрос о неоднозначном прошлом мужа. Слова девушки, принявшей участие в реалити-шоу, приводит kp.ru.

Как отметила Борисова, она сознательно не стала углубляться в подробности прежней жизни артиста.

«Мы никогда не поднимали эту тему. Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ведь не знаю, что было на самом деле. Это осталось в прошлом», — заявила она.

Личная жизнь Марата Башарова долгое время находилась в центре общественного внимания. У актёра были отношения с фигуристкой Татьяной Навкой, а также три официальных брака. Бывшие жены Башарова неоднократно сообщали о случаях рукоприкладства с его стороны. У артиста двое детей — дочь Амели и сын Марсель. Ася Борисова растит сына от предыдущего брака. Общих детей у пары нет.

