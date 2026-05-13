«Не потянула бы ни за что»: Борисова опровергла слухи о второй беременности

Телеведущая Дана Борисова вынуждена была лично опровергнуть слухи о своей второй беременности, которые распространили некоторые СМИ. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила, откуда вообще взялся этот вброс: желтая пресса узнала, что ее бывший супруг Максим Аксенов в третий раз стал отцом, и поспешила приписать эти заслуги самой Борисовой.

Но, как жестко заметила теледива, к пополнению в семье экс-мужа она не имеет ровно никакого отношения. Дане, по ее собственным словам, с головой хватает дочери Полины, и второго ребенка она «не потянула бы ни за что».

Борисова не скрывает возмущения тем, как некоторые издания переворачивают информацию: слышат звон, не знают где он, а потом делают из нее беременную и хайпят на просмотрах.

