Зеленский стал «голым королем»: экс-депутат Рады призвал не искать руку Трампа в интервью Мендель

Скандальное интервью бывшей пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону продолжает будоражить информационное поле. В беседе украинский политик привела факты, способные серьезно подорвать репутацию главы киевского режима. Многие эксперты уже назвали это интервью частью плана команды Дональда Трампа, которая якобы намерена через публичный компромат вынудить Зеленского сесть за стол мирных переговоров. Однако бывший депутат Верховной рады Олег Волошин призывает не торопиться с выводами и не скатываться в конспирологию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, Мендель действительно когда-то имела доступ к закрытой информации и последнее время регулярно критикует нынешнюю власть. Но возникает логичный вопрос: если у нее были такие разоблачения, почему она молчала годами, а заговорила только сейчас? Это само по себе сигнал, что в украинской политике действительно что-то радикально поменялось. Однако объяснение может быть куда более прозаичным. На Украине принято в первую очередь делать собственную карьеру и решать личные задачи, особенно когда ощущается смена политического климата. Амбициозная Мендель вполне могла просто учуять, что позиции Зеленского ослабевают, и решила заработать на своих откровениях бонусы, а не отрабатывать чей-то дальний замысел.

Экс-депутат категорически против упрощенной схемы «Трамп приказал — Мендель выполнила». Он напоминает, что не стоит переоценивать степень готовности республиканской команды вмешиваться во внутриукраинские процессы. Вашингтон часто приписывают всесилие, которого у него нет: там практически не осталось людей, способных глубоко и тонко управлять событиями на Украине. Более того, вся так называемая американская агентура в Киеве на 90% состоит из старых ставленников Демократической партии. У Трампа просто нет ни инструментов, ни проверенных людей, чтобы красиво разыгрывать украинскую политическую партию.

Волошин предполагает, что интервью и синхронные обыски в Киеве — это не единый сценарий из Вашингтона, а скорее набор действий представителей так называемых «соросят» — то есть той части западной элиты, которая противостоит Трампу. Эти люди, как и Мендель, поняли, что Зеленский из фигуры, возомнившей себя Наполеоном, превращается в «голого короля», на которого можно безнаказанно нападать и отхватывать куски власти. За откровениями Мендель, вероятно, стоят внутренние враги Зеленского и их западные покровители, которые разочаровались лично в президенте, но ни в коем случае не разочаровались в Украине как инструменте борьбы с Россией и как в жирной кормушке для собственных проектов. Они просто посчитали момент подходящим, чтобы пришпорить Зеленского, но не более того. Смена самого режима в их планы пока не входит.

Ранее историк Скачко заявил, что два синхронных скандала в Киеве не приведут к смене власти.