«Долгожданное возвращение». Кейт Миддлтон прибыла в Италию в голубом костюме

Принцесса Кейт Миддлтон впервые после объявления о победе над онкологическим заболеванием отправилась в официальную зарубежную поездку. В рамках тура она посетила итальянский город Реджо-Эмилия.

Как сообщает издание Elle, для своего первого появления на публике Кейт Миддлтон выбрала брючный костюм голубого оттенка в сочетании с белой рубашкой. Дополнением образа стали туфли-лодочки коричневого цвета на высоком каблуке и кожаная сумка голубого тона.

Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж. В ходе визита в Реджо-Эмилию планируется, что принцесса посетит два учебных заведения, а также получит награду от градоначальника в рамках инициативы Primo Tricolore. Отмечается, что награда присуждается за вклад в сферу раннего детского развития.

