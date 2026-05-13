«Колготки с оторванным пальцем». В Махачкале трехлетняя воспитанница детсада лишилась части ноги

В столице Дагестана арестовали двух воспитательниц, а также заведующую дошкольным учреждением. Причиной стал инцидент, в результате которого трёхлетняя девочка лишилась фаланги пальца на ноге. Данные о задержаниях корреспонденту издания «КП-Северный Кавказ» предоставили в объединённой пресс-службе судов республики.

На данный момент две фигурантки уже помещены под стражу. В отношении третьей подозреваемой мера пресечения пока не избрана. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» (максимальное наказание — до шести лет лишения свободы) и «Халатность».

Трагический случай произошёл 8 мая. Утром девочка была доставлена в детский сад в полностью здоровом состоянии. Однако после тихого часа родители забрали её домой, и уже по пути ребёнок стал жаловаться на сильную боль в ноге. Когда в домашних условиях с дочери сняли колготки, из них выпала оторванная часть пальца. Семья незамедлительно обратилась к врачам, но медицинские специалисты не смогли провести операцию по пришиванию — для этого необходимо сохранять отделённую часть конечности в холоде и действовать в кратчайшие сроки.

Родственники пострадавшей малышки высказывают предположение, что травма могла быть купирована обезболивающими препаратами, так как в противном случае ребёнок, по их мнению, не выдержал бы боль так долго. Кроме того, семья не исключает, что повреждение девочка могла получить в той части здания детского сада, где проводились ремонтные работы.

Ранее сообщалось о том, что в Наро-Фоминске проверяют частный сад из-за травмы на уроке музыки.