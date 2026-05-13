Подземная угроза: как защитить урожай от медведки и проволочника без вреда для почвы

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев раскрыл секреты борьбы со скрытыми вредителями сада. Об этом пишет REGIONS .

Главные враги корнеплодов и способы их выявления

Подземные вредители опасны своей незаметностью: результат их деятельности садовод видит слишком поздно. Леонид Суровцев выделяет несколько ключевых угроз. Медведка, достигающая 8 сантиметров в длину, перегрызает корни молодых саженцев. Проволочник (личинка жука-щелкуна) превращает картофель и морковь в решето, проделывая в них узкие тоннели. Хрущ, или личинка майского жука, способен уничтожить корневую систему целого куста клубники или молодого дерева. Если растение внезапно вянет или на клубнях видны глубокие червоточины — это верный признак присутствия вредителей.

Народные методы: ловушки и природные репелленты

Начинать защиту участка эксперт рекомендует с безопасных домашних средств.

Пивные приманки: банки с небольшим количеством хмельного напитка закапывают по горлышко в землю — медведка идет на запах и попадает в западню.

Луковая шелуха: горсть сухой шелухи в каждой лунке при посадке картофеля отпугивает проволочника и дезинфицирует почву.

Березовый деготь: раствор (1 столовая ложка на ведро воды) создает стойкий запах, который не переносят насекомые, но он абсолютно безвреден для человека.

Яичная скорлупа: измельченная и смешанная с маслом скорлупа служит губительной приманкой для медведки.

Биологическая защита: технологии будущего

Если популяция вредителей велика, агроном советует использовать биологические препараты. Энтомопатогенные нематоды — микроскопические черви, которые проникают в личинок и уничтожают их изнутри, оставаясь безопасными для дождевых червей и людей. Препараты на основе гриба Метаризиума прорастают сквозь хитин насекомых, вызывая их гибель. Несмотря на более высокую стоимость, такие методы работают несколько лет и позволяют получать экологически чистый урожай без использования пестицидов.

Химические препараты как крайняя мера

Химия допустима только при критическом заражении почвы или освоении запущенных участков. Для борьбы с медведкой используют гранулированные средства («Медветокс», «Гром»), которые закладывают в междурядья. Против проволочника при посадке применяют «Провотокс» или «Землин». Леонид Суровцев предупреждает: важно строго соблюдать дозировку, чтобы не уничтожить полезную микрофлору почвы. Обработку от личинок майского жука лучше проводить в конце весны, когда они поднимаются к поверхности.

Профилактика: шесть золотых правил агронома

Чтобы не допустить массового размножения вредителей, необходимо соблюдать культуру земледелия. Глубокая осенняя перекопка поднимает личинок на поверхность, где они замерзают. Отказ от использования свежего навоза, в котором часто зимуют хрущи, и соблюдение севооборота лишают насекомых привычной кормовой базы. Посадка бархатцев и календулы по периметру грядок создает естественный защитный барьер, а поддержание чистоты на участке лишает вредителей мест для комфортной зимовки.