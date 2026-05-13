«Утюг, олива, душ». Психолог перечислил самые невероятные аллергены

В повседневной жизни у людей порой возникают весьма нестандартные аллергические реакции — например, на нагретый утюг, летний холод, цветение оливы или даже на воду. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал психолог Алексей Комар, который занимается вопросами аллергии и психосоматических расстройств.

Согласно его наблюдениям, однажды к нему обратился мужчина, у которого начинался отек и выступали пятна на коже в тот момент, когда его супруга бралась за утюг. Другая женщина страдала от крапивницы, которую провоцировал холодный ветер даже в летний день, — причиной стала психологическая травма, связанная с переохлаждением.

Специалист также упомянул о поллинозе на оливковую пыльцу, часто встречающемся в странах Средиземноморья. Помимо этого, существует аллергия на никель у людей, по роду деятельности имеющих дело с монетами. Еще одна редкая форма — альфа-гал-синдром, то есть непереносимость красного мяса, возникающая после укусов некоторых видов клещей (преимущественно в США).

Самым удивительным проявлением недуга эксперт назвал аллергию на воду. В подобных случаях иммунная система человека может давать реакцию даже на собственные слезы и пот. Такие состояния фиксируются нечасто, однако реакция на воду во время купания — не уникальное явление, она способна доставлять серьезные неудобства даже при обычном приеме душа, подытожил Комар.

Ранее эксперт предупредил водителей о скрытой опасности антигистаминных препаратов.