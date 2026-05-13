В Вене тем временем стартовал юбилейный, 70-й конкурс «Евровидение» с участием 35 стран — Россия, как известно, уже несколько лет в стороне. Музыкальный критик Сергей Соседов, которого спросили, стоит ли нам возвращаться в эту «большую семью», не скрывает облегчения от нашего отсутствия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, «Евровидение» давно уже не инструмент продвижения популярной музыки, а нечто с глубоким творческим кризисом. Вместо мелодий и вокальных баталий — сплошные политические лозунги, провокации и эпатаж. Меломан, по его уверению, не найдет там ни наслаждения, ни прекрасного шоу — только разочарование и «конкурс уродов и безмозглых существ».

Соседов полагает, что юбилейный конкурс, скорее всего, станет для «Евровидения» последним — терпеть такой хаос и идиотизм, по его мнению, уже невозможно. И здесь в контраст встает возрожденное Россией «Интервидение». Критик убежден, что у нашего конкурса есть все шанса не просто составить конкуренцию, а утереть нос европейскому собрату. Потому что у нас люди выходят показывать талант и голос, а не клоунаду. Так что наблюдать за происходящим в Вене Соседов предлагает разве что для того, чтобы лишний раз порадоваться: слава богу, России там нет.

Ранее сообщалось о политическом расколе на Евровидении-2026: пять стран отказались от участия и трансляции конкурса.