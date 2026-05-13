На Украине одновременно разгорелись два громких политических скандала, которые эксперты уже начали трактовать как возможную предтечу смены власти. Речь идет об обвинениях в финансовых нарушениях в адрес экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и о развернутом интервью бывшей пресс-секретаря офиса Юлии Мендель. Вроде бы два разных события, но их синхронный выход в информационное поле выглядит как минимум неслучайно. Историк и журналист Владимир Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей , однако, призывает не питать иллюзий: вся эта шумиха, по его мнению, ни к чему реальному не приведет.

По его словам, пока обвинения не подкреплены настоящими рычагами принуждения — например, приостановкой поставок оружия, отключением финансирования или разведывательной поддержки, — любые попытки арестовать Ермака останутся лишь инструментом давления, чтобы сделать нынешнюю власть более послушной.

За этими скандалами, уверен эксперт, стоят США. НАБУ и САП давно находятся под оперативным контролем ЦРУ и ФБР. А Юлия Мендель, по словам Скачко, уже давно живет и работает в Америке, и ее держат там не просто так — она выполняет свою задачу. Скорее всего, в данном случае действует команда Дональда Трампа. Ему позарез нужна громкая победа или хотя бы эффектное действие на международной арене на фоне откровенных провалов на Ближнем Востоке. Для этого и использовали хорошо подготовленный, давно систематизированный и идеально задокументированный компромат.

По его мнению, к конкретным и тем более решительным последствиям это не приведет. И вот почему: у США и Европы сегодня слишком разные задачи. Штаты, условно говоря, хотят мира — или хотя бы выхода из затяжного конфликта. Европа же, напротив, очень хочет войны. И как в таком раздрае можно примирить эти позиции? Правильно — никак. Так что скандальная волна схлынет, Ермак, скорее всего, удержится, Мендель продолжит свою эмигрантскую работу, а реальная власть в Киеве останется прежней до тех пор, пока внешние кукловоды не договорятся между собой. А это случится еще не скоро.

Ранее политолог Самонкин раскрыл, кто стоит за скандальным интервью с Мендель.