«Клетки с курами вместо труб». В подвале дома в Ростове-на-Дону обнаружили инкубаторы

В Ростове-на-Дону работники сантехнической службы организовали птицеводческое хозяйство в подвальном помещении жилого здания, чем спровоцировали недовольство проживающих там граждан. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Речь идет о многоквартирном доме, находящемся по адресу: улица Извилистая, 9. Местные жители начали выражать претензии в связи с зловонным запахом, распространившимся в районе. Однако оперативно установить причину возникновения запаха не удалось. Впоследствии выяснилось: источником стало подвальное помещение, где сотрудники из сантехнического отдела управляющей компании «Екатерининский» обустроили помещение для кур с инкубаторами, а также разместили столы, мягкую мебель и стиральную машину.

Демонтировать инкубационное оборудование представители коммунальной сферы согласились исключительно в присутствии сотрудников полиции. При этом клетки и куры продолжают находиться на прежних местах, хотя в управляющей компании заявили, что их вывезли еще днем ранее. Представитель организации пояснил, что не располагал информацией о случившемся, но при этом уклонился от ответов на запросы жильцов относительно того, за чей счет оплачивались водоснабжение и электроэнергия, потребленные нелегальной птицефермой.

