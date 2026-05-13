«Белая зарплата — главный пропуск»: с 1 июня семьи с двумя детьми получат новую выплату от СФР

С 1 июня 2026 года семьи с двумя детьми получат право на новую выплату от Социального фонда. Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и области Алексей Путин назвал главное условие. Без него деньги не видать. Об этом сообщает REGIONS .

Речь идет о «выплате работающим родителям двух и более детей». Ключевое слово — «работающим». Претендовать на нее могут только те, у кого официальное трудоустройство и «белая» зарплата, с которой работодатель отчислял страховые взносы.

При этом неважно, состоят родители в браке или разведены. Главное, чтобы оба (или хотя бы один) имели официальный доход. Выплата полагается не только кровным маме и папе, но и усыновителям, опекунам, попечителям, у которых на воспитании находится двое и более детей. Возраст ребенка — до 18 лет, а для учащихся очно — до 23 лет. Обязательное условие: и заявитель, и дети — граждане РФ и постоянно живут в России.

Это не просто «детские» деньги, а возврат части уплаченного НДФЛ (налога на доходы). По сути, государство снижает ставку для таких семей, возвращая разницу. Оформить выплату можно будет с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.

Ранее стало известно, в каких регионах России можно получить «зарплату мамы».