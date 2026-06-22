Сознание тайно способно существовать без плоти и крови: к какому шокирующему выводу пришли исследователи

Сознание может возникать не только в человеческом мозге и вообще не обязательно зависеть от плоти и крови. Такую гипотезу предложили философы Эрик Швицгебель из Калифорнийского университета и Джереми Побер из Лиссабонского университета, пишет Daily Mail.

Авторы назвали идею «коперниканским принципом сознания». Ее суть проста: нельзя считать человеческий разум особенным и единственно возможным, пока для этого нет доказательств. Когда-то люди ошибочно помещали Землю в центр Вселенной — теперь похожую ошибку можно совершить, объявив нашу биологию обязательной для любого сознательного существа.

По мнению исследователей, инопланетная жизнь может сильно отличаться от земной как устройством тела, так и химическим составом. Например, она могла бы развиваться в облаках серной кислоты на Венере или использовать совсем другие вещества для обмена энергией. При этом необычная биология сама по себе не лишает такое существо способности что-либо чувствовать и воспринимать.

Главный спор касается искусственного интеллекта. Побер считает, что допускать сознание у необычных живых организмов разумно, но распространять это на кремниевые микросхемы пока рано. Швицгебель занимает более смелую позицию: если сознание не привязано к человеческой ткани, исключать ИИ только из-за материала его компонентов тоже нельзя.

Авторы не утверждают, что современные нейросети уже обладают сознанием. Их теория лишь расширяет круг систем, которые в принципе могут иметь внутренний опыт, и предлагает не считать человека мерой всех возможных разумов во Вселенной.