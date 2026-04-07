«Тихая болезнь» уносит тысячи жизней: врач назвала привычки, которые резко повышают риск рака

Рак поджелудочной железы часто развивается незаметно и убивает более 95% заболевших в течение десяти лет, сообщает издание The Mirror. Врач предупредила, что ряд повседневных привычек значительно повышает риск этого заболевания.

По данным Cancer Research UK, ежегодно фиксируется около 11 тысяч случаев и более 10 тысяч смертей. При этом около 37% случаев можно предотвратить. «Симптомы часто расплывчаты, поэтому болезнь выявляют слишком поздно», — прокомментировала врач Асия Мауля.

К ключевым факторам риска относятся курение и злоупотребление алкоголем. «Курение вызывает хроническое воспаление поджелудочной, а алкоголь связан с панкреатитом — известным фактором риска», — отметила она.

Также важны лишний вес и питание. Ожирение и диабет второго типа усиливают риск, а диета с избытком переработанных продуктов и красного мяса может усугублять ситуацию. Напротив, растительная пища и активный образ жизни помогают снизить вероятность болезни.

«Вы не можете полностью исключить риск, но можете его уменьшить», — подчеркнула врач, призвав отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем.