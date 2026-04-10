Угроза для миллионов американцев: даже один надвигающийся ураган может разрушить побережье США

Несмотря на прогноз относительно спокойного сезона, ученые предупреждают о серьезной угрозе для Восточного побережья США, пишет Daily Mail. Даже один мощный ураган может привести к катастрофическим последствиям.

Исследователи из Колорадского государственного университета оценили вероятность выхода сильного урагана на сушу примерно в 32%. Прогноз включает 13 штормов, из которых шесть могут стать ураганами, а два — достичь третьей категории.

«Достаточно как минимум одного шторма, чтобы сезон уже стал разрушительным и вынудил людей нести физические и экономические потери», — отметил профессор Майкл Белл.

Особенно внимательными советуют быть жителям Флориды, Каролины и побережья Мексиканского залива. «Сейчас время проверить страховки и планы эвакуации», — подчеркнул эксперт синоптического сервиса AccuWeather Алекс ДаСилва.

По данным синоптиков, риск удара крупного урагана по Восточному побережью составляет около 15%, а по побережью залива — 20%.

Обычно эксперты напоминают жителям Штатов, что сезон ураганов длится с июня по ноябрь, и готовиться к нему стоит заранее, независимо от прогноза.