Уход за собой в невесомости: как астронавтки моют волосы и красятся в космосе

Жизнь в космосе меняет даже базовые бьюти-привычки: из-за невесомости вода превращается в парящие капли, а уход требует особых подходов, пишет Daily Mail. Астронавтам приходится адаптировать гигиену к ограниченным ресурсам и условиям.

Мытье головы занимает до 20–25 минут: используется вода из специальных пакетов и шампуни без смывания. Душей нет — только влажные салфетки. «Каждому астронавту выдают набор гигиены, который можно немного адаптировать под себя», — рассказала астронавт Келли Джерарди.

Косметика тоже меняется: порошки запрещены из-за риска для легких и техники, поэтому применяются кремовые средства. «Иногда беру подводку и тени, но это скорее лишние усилия», — отметила астронавт Серена Ауньон-Ченселлор.

Зубы чистят, проглатывая пасту или сплевывая в салфетку. Ногти подстригают с пылесосом, чтобы обрезки не разлетались.

Интересно, что кожа может выглядеть моложе из-за перераспределения жидкости в теле. «Многие замечают, что лицо выглядит более гладким», — говорят астронавты.

Несмотря на сложные условия, базовый уход остается важной частью повседневной жизни на орбите.