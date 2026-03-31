Умерла на 10 минут и «прожила» 5 лет в 2030-м: студентка уверяет, что смерть открыла ей дверь в другой мир

Жительница Мексики утверждает, что после клинической смерти на 10 минут прожила пять лет жизни в будущем и лишь потом вернулась в реальность, пишет издание The Mirror.

По словам 24-летней Руби Рольге, в апреле 2025 года она перенесла тяжелую тромбоэмболию легочных артерий, после чего ее сердце дважды останавливалось, а врачи сообщили семье, что мозг больше не реагирует.

Девушка рассказывает, что вместо пустоты оказалась в другой временной линии, где ее жизнь словно продолжилась до 2030 года. «Моя жизнь просто шла день за днем с 2025 по 2030 год, как ни в чем не бывало», — заявила она. По ее словам, тот мир был более спокойным и технологичным, а люди меньше зависели от телефонов и больше времени проводили друг с другом.

Однако затем, как утверждает Руби, она прошла через «адский» туннель со своими страхами и внезапно очнулась после месяца комы. «Настоящим адом стало пробуждение в этой жизни», — сказала она.

После возвращения, по ее словам, ей пришлось заново принять свое состояние, тяжелое восстановление и мысль о том, что пережитое, возможно, было не реальностью, а странным пограничным опытом.