Ученые предложили необычную модель, при которой сообщения теоретически можно отправлять в прошлое, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в Physical Review Letters. Речь не идет о путешествиях к динозаврам или полноценной машине времени, но законы квантовой физики допускают куда более странный и замысловатый сценарий.

Идея связана с так называемыми замкнутыми времениподобными кривыми. В общей теории относительности такие петли возможны математически: объект движется вперед во времени, а затем возвращается в собственное прошлое. На практике создать такую структуру в большом масштабе почти невозможно, поскольку для этого потребовалось бы колоссальное количество энергии.

Однако на квантовом уровне похожие эффекты можно моделировать с помощью запутанных частиц. По одной из интерпретаций, частица как будто получает информацию из прошлого о том, как должна повести себя позже.

Авторы новой работы сравнили такую связь с сюжетной логикой фильма «Интерстеллар», где герой передает сообщение дочери из будущего.

Звучит почти как научная магия, и реальной «машины времени» пока никто не построил. Но физики считают, что квантовый эксперимент может помочь изучить передачу информации через шумные каналы.