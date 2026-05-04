Вторую очередь промышленного технопарка «Лидер» построят в Люберцах

В Люберцах начинают строить вторую очередь промышленного технопарка «Лидер». Площадь объекта составит 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Технотраст» на участке площадью 1,6 га, который был предоставлен предприятию на льготных условиях без проведения торгов.

В строительство вложат 500 млн рублей. После ввода объекта в округе появятся новые рабочие места для жителей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2031 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу роботизированного склада в Раменском округе.