Ока перешла в «режим тишины»: в Кашире запретили громкую музыку на берегу реки

В подмосковной Кашире прозвучала необычная просьба, адресованная любителям пляжного отдыха. Местным жителям и гостям города рекомендовали приглушить музыку на берегу Оки. Причина, как указал REGIONS , не капризы чиновников, а рыбьи семейные хлопоты. До 10 июня в реке длится нерест, и громкие звуки, по словам специалистов, пугают метающих икру обитателей вод.

Спасатели и рыбоохрана объединили усилия. В период размножения рыбы любой сильный шум становится для нее стрессовым фактором. Громкая музыка с береговых колонок, по данным экспертов, дезориентирует рыб и заставляет их покидать привычные нерестилища. А это напрямую угрожает популяции.

При этом полностью отдых у воды никто не отменял. Для тех, кто собирается на Оку с удочкой, действуют четкие и строгие правила. Рыбачить разрешается, но исключительно с берега. В ход идет только одна удочка — поплавочная или донная — и не больше чем с двумя крючками на ней. А вот лодки, катера и гидроциклы в нерестовых зонах оказались под полным запретом. Передвигаться на них нельзя категорически.

Нарушителей выслеживают ежедневно. Спасатели проводят рейды на акватории, и штрафы для тех, кто пренебрегает правилами, уже выписаны. Суммы, по словам очевидцев, серьезные.

Тем временем навигация на Оке в районе Каширы официально открыта. По реке уже движется судно, на борту которого находятся специалисты. Их задача — расставить бакены: красные и белые буи вдоль фарватера. Эти плавучие знаки обозначают безопасный путь, а также указывают на мели и опасные участки. Капитаны и любители водных прогулок теперь видят, куда плыть без риска для жизни и имущества.

Начальник водно-спасательной станции МКУ ЕДДС городского округа Кашира Дмитрий Елизаветенков подчеркнул: установка бакенов и контроль нерестовых зон служат одной задаче. Речь идет о сохранении рыбы и безопасности людей на воде. «На воде ошибки стоят дорого. Мы настоятельно просим соблюдать правила навигации и не игнорировать требования рыбоохраны», — объяснил спасатель.

Таким образом, тишина на берегу Оки с 10 июня становится не просто знаком уважения к соседям по планете, а требованием закона. И тем, кто планирует шашлыки с музыкой, лучше перенести их подальше от воды или дождаться окончания нереста. Рыба, как известно, за музыку голосованием не спасибо.

